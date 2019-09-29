هل يُسمح بصورة دون حجاب في الهوية الوطنية؟.. الأحوال المدنية تجيب

2019-09-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن النظام لا يسمح أن تكون الصورة الخاصة بالمرأة السعودية في بطاقة الهوية الوطنية دون حجاب.

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جاء ذلك رداً من الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر” اليوم (الأحد) على تساؤل حول إمكانية أن تكون بطاقة الأحوال دون حجاب، ليأتي الرد من الأحوال المدنية بقولها: “إنه لا يمكن”.

وأوضحت الأحوال المدنية أنه يتم تغيير الصورة في حال تجديد بطاقة الهوية الوطنية، وذلك في حال عدم تطابق الصورة، في حين يتم تجديد البطاقة كل 10 سنوات.

يذكر أن حصول المرأة على بطاقة الهوية الوطنية لا يترتب عليه إسقاط اسمها من دفتر العائلة.