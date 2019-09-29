فيديو وصور.. ابتدائية بلاط الشهداء تحتفي بعرس الوطن بالعرضة والشيلات الوطنية

2019-09-28

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

احتفت ابتدائية بلاط الشهداء بالطائف بذكرى اليوم الوطني الـ 89، والذي يصادف الثالث والعشرين من شهر سبتمبر، وذلك على مسرح المدرسة يوم الخميس الماضي، بحضور قائد المدرسة ومنسوبي المدرسة من هيئة تعليمية وإدارية.

واكتست القاعات الدراسية وأروقة المدرسة باللون الأبيض والأخضر إضافة إلى صورة الملك المؤسس وصور القيادة الرشيدة.

وحضر الطلاب منذ الصباح الباكر متوشحين ورافعين الأعلام الوطنية وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وانطلقت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ89 من الطابور الصباحي، حيث تم تخصيص الإذاعة المدرسية عن هذا العرس الوطني، وتحدث فيها الطلاب المشاركون عن مؤسس هذه البلاد.

إضافة إلى إلقاء القصائد الوطنية والكلمات عن الوطن، كما تحدث الطلاب عن مهندس رؤية 2030 والتي أسهمت بأهدافها ومبادراتها وخططها التنموية في التفاعل نحو وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

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وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى قائد المدرسة الأستاذ ـ شاكر الصقير كلمة بهذه المناسبة رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.

ثم تحدث بعد ذلك عن الدور الكبير الذي بذله المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ في توحيد هذه البلاد ولم شتات أطرافها المتناثر تحت راية التوحيد، مستذكراً في نفس الوقت ما تشهده المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان من تطورات ونقلة نوعية في كافة المجالات واستطاعت أن تفرض هيبتها بين مصافّ الدول الكبرى.

واختتم “الصقير” كلمته بأن يحفظ الله قيادتنا الرشيدة وأن يحفظ وطننا من كل مكروه وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.

ثم بعد ذلك توالت فقرات الحفل المتنوعة والتي اشتملت على عرض بوربوينت وقصائد وشيلات وطنية إضافة إلى مسابقات ثقافية عن الوطن ومشاهد تمثيلية، وأداء العرضة السعودية، وكذلك عرض مرئي عن رؤية المملكة 2030.

وفي ختام الحفل قام قائد المدرسة شاكر الصقير بتوزيع الهدايا على الطلاب نظير مشاركاتهم وتفاعلهم مع برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89.







