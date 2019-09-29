تفاصيل نظام التأشيرات الجديد في السعودية وشروطه

نظام التأشيرات الجديد في السعودية ,استعدت المملكة العربية السعودية لإصدار تأشيرات سياحية لأول مرة بالتاريخ وذلك لتسعة وأربعون دولة أوروبية وأسيوية، لإستكشاف السعودية، حيث حددت المملكة ضوابط استخراجها وشروطها بالتفصيل.

نظام التأشيرات الجديد فى السعودية

تبلغ قيمة تأشيرات السعودية الجديدة 440 ريال، وتُمنح من خلال المنصة الإلكترونية “أونلاين”، أو عند الوصول للمطارات والمنافذ، كما يستغرق استخراجها مدة تتراوح ما بين 5 دقائق، إلى نصف ساعة.

تبلغ مدة صلاحية التأشيرة السياحية عاماً واحداً، ويتم منحها لمن تبلغ أعمارها الـ 18 عاماُ، أما من هم دون ذلك فُيشترط وجود ولي الأمر، ولا يُشترط أي ديانة للحصول عليها فالتأشيرة متاحة لكل الديانات، ولا تقل مدة صلاحية جواز السفر عن ستة أشهر، بداية من تاريخ دخول المملكة كما أن فترة الإقامة لا تزيد عن 90 يوماً خلال العام.

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ما المنافذ الرئيسية للدخول للمملكة؟

توفر المملكة لكل سائحيها ست منافذ رئيسية للدخول واستخراج التأشيرات السعودية الجديدة تتمثل فيما يلي:

مطار الملك فهد بالدمام مطار الملك خالد بالرياض مطار الملك عبد العزيز بجدة. مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة. منفذ جسر الملك فهد البري. منفذ البطحاء البري.

نظام التأشيرات الجديد فى السعودية وطريقة استخراجها

يمكن للسائحين استخراج التأشيرات من خلال ماكينات مجهزة لاستخراج التأشيرة فى دقايق، أو الدخول لمنصة أونلاين الإلكترونية والتسجيل بها، أو استخراجها عند الوصول للمطارات والمنافذ البرية المذكورة بالأعلي.

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