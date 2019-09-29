شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني جدة» يباشر حريقاً محدوداً في محطة قطار الحرمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

باشرت الأجهزة المختصة إخماد حريق محدود شب في سطح أحد مباني محطة قطار الحرمين في حي السليمانية ظهر اليوم (الأحد).

وكانت سحب الدخان قد شوهدت من مسافات بعيدة، فيما انتقلت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني بجدة إلى الموقع، وعملت على الوصول إلى بؤرة الحريق للسيطرة عليه، حيث تتواصل الجهود لإخماده، فيما لم يصدر حتى اللحظة أي بيان عن الحادثة.

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وكشف شهود لـ«الخليج 365» أن الحريق بدأ وقت صلاة الظهر في الدور الرابع، ولم يسفر عن إصابات، وتم إخلاء المحطة بالكامل، وإيقاف جميع الرحلات، وما زالت الجهود مستمرة من الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

و‏أخلت فرق الدفاع المدني عدداً من الموجودين في الدور الرابع من محطة قطار الحرمين بجدة في حي السليمانية، ‏فيما أكدت مصادر لـ«الخليج 365» عدم تسجيل أي حالات إصابة حتى الساعة، فيما تتواصل عمليات الإطفاء التي شهدت توافد عدد إضافي من فرق الإطفاء إلى الموقع.

وانفردت "الخليج 365" بنشر الفيديوهات والصور أولاً بأول من داخل المحطة التي شهدت إخلاء كافة الموجودين بداخلها، فيما تتواصل عمليات الإخماد بالموقع.

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