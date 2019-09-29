شكرا لقرائتكم خبر عن هل تطعيم الإنفلونزا ضمن منافع وثيقة التأمين؟.. «الضمان الصحي» يجيب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

أكّد المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك أن التطعيمات الموسمية، ومنها تطعيم (الإنفلونزا) مغطاة ضمن منافع وثيقة الضمان الصحي الموحدة، التي نصّت على أن التغطية التأمينية تشمل الإجراءات الوقائية المدرجة على جدول التطعيمات الوطني، الذي حوى ما يزيد على (36) تطعيماً بما في ذلك التطعيمات الموسمية ورعاية الأمومة والطفولة وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

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وأهاب المعارك بجميع المؤمن لهم من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، ضرورة أخذ التطعيمات الوقائية التي تسهم في تعزيز مستوى الحماية لهم من الأمراض أو العدوى، وكذلك حماية الأشخاص المحيطين بهم من أفراد الأسرة أو في بيئة العمل أو في الأماكن العامة، وخصوصاً الأشخاص المعرضين لمضاعفات الإنفلونزا، ممن يعانون من أمراض مزمنة كأمراض القلب والسكري وأمراض الرئة.

وأشار إلى أنّ حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي تبلغ (500) ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى، ومعالجة أمراض الأسنان واللثة وفقاً لجدول الوثيقة، مبيناً أنَّ نظام الضمان الصحي التعاوني يُلزم صاحب العمل في القطاع الخاص بتوفير التأمين الصحي على جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم وهم (الزوجة أو الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 سنة، البنات حتى الزواج).

وحثَّ المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني جميع المؤمن لهم على ضرورة الوعي بحقوقهم التأمينية من خلال الاطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، والاستفادة من قنوات الاتصال بالأمانة العامة للضمان الصحي المخصصة للرد على كافة التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى وذلك عبر إحدى القنوات التالية: الرقم الموحد: 920001177 البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.sa البريد الإلكتروني: [email protected] أو تطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس