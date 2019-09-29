شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُسمح بصورة من دون «حجاب» في بطاقة الأحوال؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عدم إمكانية أن تكون الصورة الخاصة بالمرأة السعودية في بطاقة الهوية الوطنية من دون حجاب.

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جاء ذلك رداً من «الأحوال المدنية» عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الأحد) على تساؤل حول إمكانية أن تكون بطاقة الأحوال دون حجاب، ليأتي الرد من الأحوال المدنية بأنه «لا يمكن».

وفي السياق، أوضحت الأحوال المدنية أنه يتم تغيير الصورة في حال تجديد بطاقة الهوية الوطنية، وذلك في حال عدم تطابق الصورة، في حين يتم تجديد البطاقة كل 10 سنوات.

يذكر أن حصول المرأة على بطاقة الهوية الوطنية لا يترتب عليه إسقاط اسمها من دفتر العائلة.