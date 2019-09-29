السعودية | وفاة حارس الملوك السعوديين تتصدر الترند العالمي

شكرا لقرائتكم وفاة حارس الملوك السعوديين تتصدر الترند العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حل نبأ استشهاد الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين اللواء عبد العزيز الفغم، فجر الأحد، فاجعة على السعوديين ليضجوا بعبارات الحزن والتعازي، ناشرين عبر حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي، عبارات التأبين والرثاء نثراً وشعراً، متناقلين صور حارس الملوك الذي رثاه السعوديون من مختلف الأوساط، وتصدر في عدد من دول الخليج والدول العربية بل تصدر هاشتاغ #عبدالعزيز_الفغم الترند العالمي.

ومنذ وقت مبكر راج وسم #حارس_الملك ووسم #عبد العزيز_الفغم_في_ذمة_الله ، على صفحات تويتر، ليتصدر قائمة الترند خلال لحظات في السعودية، مرددين عبارة: "حرست من نحب فأحببناك".

وعلى الرغم من ارتباط اللواء الفغم بمهامه العسكرية وقلة ظهوره الإعلامي، وابتعاده عن الحياة الاجتماعية العامة، فقد شعر السعوديون بعد وفاته بحزن شديد، نظير ما أبداه من ولاء وخدمة وطاعة لولاة الأمر.

في الوقت نفسه، تناثرت عبارات العزاء والرثاء، فكتب الأمير سطام بن خالد آل سعود: "رحم الله حارس الملوك المخلص الوفي عبدالعزيز #الفغم ، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وغرد مدير المكتب الخاص لولي العهد الأمر محمد بن سلمان، بدر العساكر، قائلاً: "‏اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء عبدالعزيز الفغم من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان.. ‏اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك.. وأسكنه جنتك، ‏وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتب وزير النقل السعودي عبر حسابه الخاص في تويتر: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، خالص تعازينا لمقام مولاي #خادم_الحرمين_الشريفين وصادق المواساة لذوي فقيد الوطن اللواء #عبدالعزيز_الفغم أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل ما قدمه لخدمة بلاده وأمته في موازين حسناته".

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وقدم الأمير محمد بن فيصل عزاءه عبر حسابه في تويتر: "أتقدم لمقام مولاي #خادم_الحرمين_الشريفين وسيّدي #ولي_العهد بأحر التعازي في وفاة #عبدالعزيز_الفغم وأعزي أسرة الفقيد وجميع الشعب السعودي في وفاة ابن الوطن البار رحمه الله وجمعنا به وجميع موتى المسلمين أجمعين في جنّات النعيم إنّا لله و إنّا إليه راجعون".

وغرد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ: "الله يرحمك يا بطل... عشر سنين لم أرَ منك إلا كل خير وإخلاص... كنت معي على الهاتف اليوم وتضحك وتتكلم عن الرياض... رحمك الله رحمك الله يا أبوعبدالله... الحمد لله على قضائه وقدره... غير مستوعب أني لن أراك بعد اليوم".

وغردت عضو النقابة الصحافية البريطانية - عضو مجلس إدارة مؤسسة المرأة العربية، نورة الحقباني قائلة: "من نعزي فيك؟ .. الملك ! الوطن ! الأهل ! الشعب! اللهم اجبر مصابنا جميعاً اللهم ارحمه واجعله في عليين اللهم إنا نشهدك أننا أحببناه بقدر إخلاصه ووفائه فأكرمه يا الله..".

فيما نشر المغردون صورا ومقاطع فيديو للفغم، ساردين سيرته العطرة وبعض مواقفه في حراسة الملك.

اللواء الفغم

يشار إلى أن الفقيد كان قد التحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ/1990 وتخرج فيها بنهاية عام 1412 / 1992 وعيّن ضابطاً باللواء الخاص، وتم نقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص.

وعمل الفقيد حارساً شخصياً للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، ثم حارساً للملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وهو حاصل على دورات عسكرية وأمنية متقدمة في الصاعقة وحماية الشخصيات.