محمد بن مسعود - الدمام - قالت: فرق "مدني جدة" ما زالت تعمل على إطفائه ولا إصابات حتى الآن قالت إمارة منطقة مكة المكرمة قبل قليل إن الدفاع المدني بـ #جدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية.

وتابعت : ما زالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن. 29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 02:22 PM قالت: فرق "مدني جدة" ما زالت تعمل على إطفائه ولا إصابات حتى الآن Advertisements إمارة مكة عن حريق محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية: اندلع في السقف إمارة مكة عن حريق محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية: اندلع في السقف قالت إمارة منطقة مكة المكرمة قبل قليل إن الدفاع المدني بـ #جدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية.

وتابعت : ما زالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن. الكلمات المفتاحية ، إمارة مكة عن حريق محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية: اندلع في السقف ،

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