شاهد: عبد العزيز الفغم يربط حذاء الملك سلمان ، ما السر؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية صورة تجمع عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز وهو يربط للأخير حذاءه في لافتة وصفها السعوديون بأنها تعكس قرب العلاقة بينهما.

ومثلت صورة الفغم عفوية العلاقة الأبوية التي جمعته مع الملك سلمان في العديد من المناسبات والتي حرس فيها على سلامة الملك بالرغم من حضور شخصيات سياسية بارزة.

ظهر عبد العزيز الفغم في الصورة وهو يربط حذاء الملك سلمان خلال جلوس الملك في المقعد المخصص له لاستقبال ضيوف القمة الإسلامية الأمريكية عام 2017 والتي جعلت منه حارساً أميناً لملك السعودية.

لفتت الصورة الأنظار لقرب الفغم دوناً عن غيره من الحراس من الملك سلمان إلى جانب مقطع مصور يظهر الفغم واضعاً يده أمام الملك سلمان أثناء نزوله من سلم الطائرة، فور وصوله إلى العاصمة الروسية، بعد توقف السلم بشكل مفاجئ، في تصرف سريع أظهر يقظته التي أشاد بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

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مقطع آخر أظهر يقظة وحرص " الفغم " على سلامة خادم الحرمين؛ فحينما كان يحضر الملك سلمان برفقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد حفلًا ثقافيًّا في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، على هامش زيارة خادم الحرمين لدولة الكويت في نهاية عام 2016م، حاول أحد الأشخاص وضْع يده على كتف الملك أثناء الْتقاط صورة معه؛ إلا أن الحارس الأمين سارع لمنع الشخص، وإبعاد يده عن خادم الحرمين في لقطة نالت الاستحسان.



لقطات عبد العزيز الفغم تتصدر المنشورات الأكثر مشاهدة وتغريداً في المملكة العربية السعودية بعد اعلان مقتله على يد أحد أصدقائه في مدينة جدة، بحسب "سبق".

وكانت وفاة اللواء الفغم قد أثارت حزناً عارماً في المملكة العربية السعودية حيث عبر السعوديون عن حزنهم للحادثة وبادر آخرون للتشكيك في صحة القصة المتداولة حول قتله على يد صديقه وتدخل قوات الأمن في حينه.