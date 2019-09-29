شاهد: الظهور الأخير لحارس الملك عبد العزيز الفغم

ظهر اللواء عبد العزيز الفغم في مقطع مصور على كورنيش جدة قبل قتله بعدة أيام ولاقى الفيديو رواجاً واسعاً بين المغردين في السعودية لاعتباره من أبرز الشخصيات الأمنية قرباً من الملك سلمان وملازماً له في حلّه وترحاله.

وبدا اللواء الفغم في الفيديو وهو يمارس رياضة المشي ويتمتع بلياقة بدنية تؤهله للعمل حارس الملك سلان الشخصي وأحد خبراء حراسة الشخصيات المهمة حول العالم.

يذكر أن أكثر من 800 ألف تغريدة تداولت وسم " عبد العزيز الفغم " صباح اليوم، حيث قدم آلاف المغردين والمغردات تعازيهم في الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين، فيما تداول آخرون صوراً ومقاطع فيديو للفقيد في مناسبات مختلفة، بحسب روسيا اليوم".

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وكانت أبرز الصور المتداولة هي صورة الفغم مع الملك سلمان والتي يظهر بها وهو يربط حذاء الملك في لفتة وصفها الكثيرون بأنها تعكس العلاقة الأبوية القريبة بين اللواء الفغم والملك سلمان.

لقطات عبد العزيز الفغم تتصدر المنشورات الأكثر مشاهدة وتغريداً في المملكة العربية السعودية بعد اعلان مقتله على يد أحد أصدقائه في مدينة جدة.

وكانت وفاة اللواء الفغم قد أثارت حزناً عارماً في المملكة العربية السعودية حيث عبر السعوديون عن حزنهم للحادثة وبادر آخرون للتشكيك في صحة القصة المتداولة حول قتله على يد صديقه وتدخل قوات الأمن في حينه.