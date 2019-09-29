شركة تعدين العربية تقيل الفالح

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية اليوم الأحد موافقتها على استقالة ممثل صندوق الاستثمارات العامة خالد بن عبد العزيز الفالح لظروف خاصة.

وفي السياق نفسه وافق مجلس إدارة الشركة على تعيين مرشح صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان عضواً غير تنفيذي في المجلس بديلاً عن العضو المستقيل، وتعيينه أيضاً رئيساً لمجلس الإدارة على أن تبدأ عضويته اعتباراً من 29 محرم 1441هـ الموافق 28 سبتمبر 2019م وحتى انتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 24 أكتوبر2020م.

وكان الفالح قد تقدم باستقالته من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 28 محرم 1441هـ الموافق 27 سبتمبر 2019م، وذلك لظروفه الخاصة، على أن تسري اعتباراً من تاريخ تقديمها، وفقاً لـ "الرياض".