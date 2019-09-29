نعى ممدوح بن طلال الفغم عمه اللواء عبدالعزيز الفغم عبر تغريدة على حسابه في تويتر، وذكر خلالها أنه سيصلى على الفقيد اليوم الأحد في الحرم المكي.
وقال ممدوح الفغم عبر حسابه :”عظم الله أجر الوطن في فقيده الصلاة علي المغفور له بأذن الله اليوم الأحد في الحرم المكي”.
كما أشار إلى مكان ووقت تقبل العزاء قائلا: “نتقبل التعازي في المرحوم باذن الله عبدالعزيز الفغم في منزل جدي بداح بن عبدالله الفغم في الرياض وذلك يوم الثلاثاء والاربعاء من الساعة 5 عصرا الى الساعة 9 مساءاً ان الله وان اليه راجعون”.
كانت هذه تفاصيل خبر ابن شقيق اللواء الفغم يكشف عن موعد الصلاة على عمه ومكان تقبل العزاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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