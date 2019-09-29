نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية صورة تاريخية نادرة للملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهو يقف لالتقاط صورة لغلاف مجلة “تايم” الأمريكية. وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها لعام 2002 (1422 هـ)، الملك عبدالله (ولي العهد آنذاك) يقف ممسكاً لجام فرس على يمينه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقطة تاريخية للملك عبدالله أثناء وقوفه لالتقاط صورة لمجلة تايم الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.