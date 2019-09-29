مسؤولون ومشاهير وأمراء ينعون اللواء عبدالعزيز الفغم.. ونبأ مقتله يصل الترند العالمي

نعى عدد من أمراء ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اللواء عبدالعزيز الفغم الضابط في الحرس الملكي، والذي قتل غدرا على يد صديق سابق له، إثر خلاف نشب بينهما وذلك أثناء تواجده في منزل صديق آخر له أمس السبت . وبعد لحظات من نبأ وفاته وصل هاشتاق “عبد العزيز الفغم ” إلى الترند العالمي على تويتر خلال ساعات.

الأمير عبدالرحمن بن مساعد

ونشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد تغريدة تضمنت عبارات الدعاء للواء الفغم قائلا: “اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الجنة اللهم ثبته عند السؤال اللهم ألهم ذويه الصبر .. إنّا لله وإنّا إليه راجعون ..قدّر الله وما شاء فعل”.

بدر العساكر

وقال بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، رئيس مركز مبادرات مسك ” اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء #عبدالعزيز_الفغم من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان..اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك..وأسكنه جنتك..وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

تركي الدخيل

فيما قال تركي الدخيل سفير المملكة في الإمارات “عاش #عبدالعزيز_الفغم بطلاً، شجاعاً، وطنياً، محباً لبلاده وملوكه، محبوباً منهم، ابناً باراً لقيادته… ومات شهماً، لذلك فجعت السعودية كلها برحيله، وحزن الكل عليه… رحمه الله رحمة واسعة، وجبر كسر أهله ومحبيه. نعزي القيادة برحيل ابن مخلص ونعزي أهله وأحبته. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ثامر السبهان

وعلق ثامر السبهان وزير دولة لشؤون الخليج العربي قائلا: “رحمك الله عبدالعزيز الفغم وغفرالله لك والهم ذويك الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون”.

فهد بن حثلين

وقال “فهد بن حثلين” نعم الأخ، نعم الزميل ونعم المعلم. ترجّل الفارس وهو يضرب لنا أروع الأمثلة كيف يكون القوي الأمين مع ولاة أمر المسلمين”.

بدر آل زيدان

وغرد الإعلامي بدر آل زيدان قائلا : “آلمني خبر وفاة #عبدالعزيز_الفغم .. ، كان يجمع كل الصفات النبيلة ، أمانة ، شرف ، ولاء وقوة .. لا اتوقع ان يعيد الزمن رجل كهذا الرجل ، رحمه الله واسكنه فسيح جناته” .

الفنان فايز المالكي

وعبر الفنان فايز المالكي عن حزنه قائلا: “#عبد_العزيز_الفغم .. نعزي #خادم_الحرمين_الشريفين .. #والأمير_محمد_بن_سلمان .. وقبيلة مطير والشعب السعودي.. في فقيد الوطن .. الشهيد #عبدالعزيز__بداح_الفغم .. نسال الله ان يلهم أهله ومحبينه الصبر والسلوان”.

تركي آل شيخ:

من جانبه علق المستشار تركي آل الشيخ على خبر وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم، وقال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأحد: «الله يرحمك يابطل … عشرة سنين لم ارى منك إلا كل خير واخلاص … كنت معي على الهاتف اليوم وتضحك وتتكلم عن الرياض … رحمك الله رحمك الله يا ابوعبدالله … الحمدالله على قضاءه وقدره … غير مستوعب اني لن اراك بعد اليوم!».

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بندر الجلعود :

وقال بندر الجلعود على حسابه في تويتر : اللهم اغفر لأخي اللواء #عبدالعزيز_الفغم اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك..وأسكنه جنتك وإنا لله وإنا إليه راجعون.

فيصل العبدالكريم:

وقال فيصل عبدالكريم: وش هالصباح اللي ماغرّد به الطير؟ يفزع وطن ويفزّ من حلو نومه مانعترض يالله بحكم المقادير مادام ماللآدمي .. غير يومه هذا ماهو فقيد علوى ولامطير هذا فقيد الدار .. شعب وحكومة! *للشاعر سلطان بن بتلاء.

سطام بن خالد ال سعود: رحم الله حارس الملوك المخلص الوفي عبدالعزيز #الفغم إنا لله وإنا إليه راجعون. فارس عوض: وقال المعلق الرياضي الشهير: سيرة عطره كان فيها القوي الأمين المخلص الوفي في خدمة مليكه ووطنه ، تلمسها في محبة الناس له وحزنهم الكبير على وفاته ،، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وعظم الله اجر القيادة والمملكة وأسرته وذويه وانا لله وانا اليه راجعون.

واقعة القتل

يذكر أن حساب “بن عويد” الشهير على موقع “تويتر”، أعلن اليوم الأحد، مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم الضابط في الحرس الملكي .

وقال الحساب إن اللواء قتل “مساء أمس السبت في منزل صديقه فيصل السبتي، حيث تم إطلاق النار عليه من صديق آخر سابق له بعد اقتحام المنزل بسبب خلاف بينهما”.

وأضاف “بن عويد” في تغريدة أخرى أن “الفغم” كان “في زيارة لمنزل صديقه (فيصل السبتي) وبحضور أخيه (تركي السبتي)، ودخل الجاني عليهما في المنزل (وهو صديق سابق للواء) ونشب بينها نقاش بسبب خلاف شخصي قديم”.

وأشار الحساب إلى أن الجاني قام بإطلاق النار عقب تطور النقاش بينهما، ليقتل اللواء “عبدالعزيز الفغم”، ويصيب “تركي السبتي” شقيق صديقه، كذلك عامل فلبيني بالمنزل، ثم فر هاربًا.

وأثناء هروب الجاني اشتبك مع الجهات الأمنية في الخارج ليحدث تبادل لإطلاق النار، فيلقى مصرعه فورًا.