النقل توقف تجديد تراخيص 27 منشأة في تطبيقات توجيه المركبات

قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل عبدالله المطيري، إن الهيئة لم تجدد تراخيص 27 منشأة في مجال تطبيقات إعادة توجيه المركبات لعدم التزامها بالأنظمة الصادرة أو عدم قدرتها على المنافسة ضمن جميع اشتراطات الكفاءة والجودة.
وأوضح المطيري وفقاً لـ “الاقتصادية”، أن نحو ثماني منشآت جديدة حصلت على الموافقة المقيدة على طلباتها، مبيناً أن إجمالي المنشآت المرخصة حالياً بلغ 11 منشأة، وعدد الرحلات السنوية التي تمت عن طريق تطبيقات إعادة توجيه المركبات تجاوزت 150 مليون رحلة.
يذكر أن هيئة النقل العام قد أكدت أن نشاط توجيه المركبات يقتصر فقط على السعوديين الذين تراوح أعمارهم بين 20 و65 عاماً، وسمحت للمواطنين بالعمل مع مقدمي خدمة توجيه المركبات بسياراتهم الخاصة التي يمتلكونها بشكل مباشر أو بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، شرط أن يكون الفرد هو المستخدم الفعلي للسيارة.
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