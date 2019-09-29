«البنوك السعودية»: 4 ضوابط لفتح الحسابات المصرفية عن بُعد

أوضحت البنوك السعودية، اليوم الأحد، ضوابط فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين عن بُعد.

وعبر «إنفوجراف»، قال الحساب الرسمي للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية: يقتصر استخدام هذه الخدمة على فتح الحسابات الجارية فقط، ولا يترتب عليها أي تعاملات ائتمانية أو تمويلية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إصدار بطاقات ائتمانية أو تقديم تسهيلات ائتمانية، إلا بعد زيارة العميل للفرع.

وأكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، عدم السماح بفتح الحساب البنكي عن بُعد للعملاء الذين لديهم حسابات بنكية قائمة لدى البنك نفسه، لافتًا إلى السماح بتوفير هذه لخدمة لمن هم دون سن الـ18 عامًا، ولمن هم خارج المملكة.

وأكدت اللجنة، أن الخدمة تُقدم للأفراد المواطنين (حاملي وثيقة الهوية الوطنية) والمقيمين (حاملي وثيقة الإقامة).

وفي شأن تلك الضوابط، أوضحت اللجنة إلى أن البنوك السعودية استندت في ذلك على قواعد الحسابات البنكية، الصادرة عن مؤسسة النقد السعوي في يوليو الماضي.