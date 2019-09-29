«الأحوال المدنية» توضّح إمكانية استخراج بطاقة الهوية للمرأة «دون حجاب»

أكَّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه غير مسموح بوجود الصورة الخاصة بالمرأة السعودية في بطاقة الهوية الوطنية؛ دون حجاب.

جاء ذلك، ردًا من «الأحوال المدنية»، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على تساؤل من أحد المغردين، حول إمكانية أن تكون بطاقة الأحوال للمرأة بصورة؛ دون حجاب.

وردت الأحوال المدنية: لا يُمكن ذلك.

وفي السياق ذاته، أشارت الأحوال المدنية، إلى أنه يتم تغيير الصورة حال تجديد بطاقة الهوية الوطنية، وذلك في حال عدم تطابق الصورة، وتُجدد كل10 سنوات.

ولا يترتب لحصول المرأة على بطاقة الهوية الوطنية إسقاط اسمها من دفتر العائلة.