بالفيديو: اللواء الفغم.. مواقف لا تنسى للحارس «القوي الأمين»

أحدث استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، صدى واسعًا بين المواطنين السعوديين، الذين نعوه بكلمات مؤثرة عدَّدوا خلالها مناقب الراحل.

والتحق اللواء الراحل بكلية الملك خالد العسكرية مطلع عام 1410ھ، وتخرج فيها بنهاية 1412ه، وبعدها عُيّن باللواء الخاص، ومن ثمَّ نُقلت خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص.

وشغل الفغم منصب الحارس الشخصي للملك عبدالله بن عبدالعزيز، ثم أكمل مهمته كحارس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وحصل على لقب أفضل حارس شخصي على مستوى العالم، من قبل منظمة الأكاديمية العالمية، ورقَّاه الملك سلمان منتصف 2017 لرتبة لواء.

وطوال وجوده بحراسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، ظهرت له عدة مواقف أكدت حرصه وتفانيه في أداء مهامه، ومن هذه المواقف:

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لقطة للواء الفغم وهو يبادر لربط حذاء الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوفود المشاركة، في القمة العربية الإسلامية الأمريكية في مايو 2017.

كما أظهر أحد مقاطع الفيديو، رد الفعل السريع من اللواء الفغم تجاه خادم الحرمين الشريفين، بعد أن وضع يده أمام الملك سلمان أثناء هبوطه من سلم الطائرة، وسنده بيديه بعد توقف السلم بشكل مفاجئ في مطار العاصمة الروسية موسكو، خلال زيارة خادم الحرمين لروسيا في أكتوبر 2017.

وفي مشهد آخر، ظهرت فطنة اللواء الفغم وحرصه على سلامة الملك سلمان، وذلك عند استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقيام أحد حراس السيسي بإدخال يده في جيبه؛ ليتوجه الفغم على الفور نحوه ويحول بين الحارس والملك.

وعندما حاول الفنان حبيب الحبيب وضع يده على كتف الملك سلمان لالتقاط صورة معه، لدى تشرفه بالسلام عليه في حفل دار الأوبرا الكويتية، حينها أسرع اللواء الفغم برفع يده من على كتف الملك.