«هدف» يستعرض برامجه وخدماته لتوطين «المقاولات»

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في مقره بمدينة الرياض، ورشة عمل؛ لاستعراض البرامج والمُمكِنات المُقدمة لتوطين قطاع المقاولات، بحضور عددٍ من مسؤولي الموارد البشرية في منشآت قطاع المقاولات للمشاريع الإسكانية.

وتهدف الورشة، إلى إطلاع المنشآت العاملة في القطاع على برامج ومبادرات الصندوق، التي يمكن الاستفادة منها في توطين القطاع ورفع نسبة توظيف السعوديين والسعوديات فيه، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه توطين القطاع، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها‪.

وقدَّم مدير إدارة دعم التوظيف في «هدف» عبدالمجيد بن زيد البريك، في بداية الورشة، عرضًا حول أبرز البرامج والخدمات، التي يقدمها الصندوق لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، وإمكانية الاستفادة من تلك البرامج في توطين قطاع المقاولات.

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واستعرض البريك جملة من برامج دعم التوظيف، منها برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، الذي يهدف إلى دعم توظيف الباحثين والباحثات عن عمل في القطاع الخاص، ورفع مهارات من هم على رأس العمل، وبرنامجا دعم أجر أيام غسيل الكلى، وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة (توافق)، بالإضافة إلى برامج دعم المرأة العاملة في القطاع الخاص واستقرارها الوظيفي، من خلال برنامجي دعم حضانة أطفال المرأة العاملة (قرة)، ودعم نقل المرأة العاملة (وصول).

كما أطلع مدير إدارة تطوير وتصميم برامج التدريب عبدالله قاسم، الحضور، على برامج دعم التدريب، ومنها برنامج الشهادات المهنية الاحترافية الهادف إلى تمكين القوى العاملة الوطنية من الحصول على شهادات احترافية معتمدة في عدة مجالات مهنية تطلبها سوق العمل، وكذلك برنامجا التدريب الإلكتروني (دروب)، والتدريب على رأس العمل (تمهير).

وشهدت الورشة تفاعلًا من المشاركين فيها، وطرحًا لعدد من الأفكار والاستفسارات حول الاستفادة من برامج وخدمات الصندوق في توطين القطاع، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات فيه؛ حيث أجاب القائمون على الورشة عن استفسارات المشاركين، لافتين إلى أنه ستتم الاستفادة من الآراء والأفكار المطروحة خلال الورشة، من أجل المساهمة في توطين القطاع ومعالجة تحديات توطينه.