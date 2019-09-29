وزراء ومسؤولون ينعون اللواء الفغم: أوفى حق مليكه ووطنه

توالت ردود أفعال المسؤولين والشخصيات العامة، حول استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووفق بعض التقديرات بلغ التفاعل على مواقع التواصل أكثر من مليون تعليق وعزاء لروح الشهيد وذويه.

ومن بين ردود الأفعال التي رصدناها، قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي: أتقدم بخالص العزاء والمواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد- حفظهما الله- ولأسرة الفقيد والشعب السعودي، في وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم، رحمه الله، سائلًا المولى عز وجّل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته.. وإنا لله و إنا إليه راجعون.

ومن جانبه، قدّم وزير التجارة والاستثمار، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد القصبي، واجب العزاء في اللواء الفغم، قائلًا: أحرّ التعازي والمواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ولعائلة الفقيد المخلص اللواء عبدالعزيز الفغم، رحمه الله وغفر له. مضيفًا: اللهم تقبل عبدك عبد العزيز الفغم، بواسع رحمتك ورضوانك.. نشهد الله على حسن خدمته ووفائه لمليكه ووطنه.. اللهم أكرم مثواه واجعل الجنة مستقره ومأواه.

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وفي ذات الإطار، قدّم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله عامر السواحة، قائلًا: أتقدم لمولاي خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد الأمين وللوطن بخالص العزاء والمواساة في وفاة ابن الوطن البار، والأخ العزيز والقدوة اللواء عبدالعزيز الفغم، وتعازينا لذوي الفقيد وعائلته الكريمة.. اللهم تقبله عندك وأسكنه فسيح جناتك، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الشاعر عبد الله المالكي رثا اللواء الشهيد، قائلًا: «مرحوم يلي مات بالغدر مرحوم .. أكبر خساره موت حارس ملكنا.. حارس ملك قد حاربت عينه النوم.. عز الله أنا يالفغم لك حزنا».

أما الدكتور فهد الخضيري، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أخذ وما أعطى.. أتقدم بخالص العزاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد- حفظهما الله- ولأسرة الفقيد والشعب السعودي، في وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم، رحمه الله، سائلًا المولى عز وجّل أن يتغمده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته.