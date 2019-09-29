شرطة مكة تعلن تفاصيل استشهاد اللواء الفغم

أعلن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، استشهاد اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، جراء إصابته بطلق ناري خلال زيارته لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة.

وقال متحدث شرطة مكة، في بيان صادر عنه اليوم، إنه في مساء يوم السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي.

وتابع المتحدث الإعلامي: إنه أثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء / عبدالعزيز الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وأشار المتحدث باشم شرطة مكة، إلى أنه عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، واستشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني.

وأكد إصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية، الموجودين بالمنزل، وإصابة خمسة من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني.

وتابع، أنه جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في هذه القضية.