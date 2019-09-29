الجبير: تاريخ إيران عدواني ضد السعودية.. ويجب وقف سياسة استرضائها

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن التاريخ الإيراني خلال الأربعين سنة الماضية كان عدوانيًا، خاصة ضد السعودية، مؤكدًا أن سياسة استرضاء إيران غذت سلوكها العدائي.
وأشار الجبير، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بثت، الأحد، على موقعها الإلكتروني، إلى أن إنشاء نظام مالي موازٍ لـ SWIFT وهو النظام العالمي الذي تستخدمه المصارف لإرسال واستلام الأموال، يعد استرضاءً لإيران.
وأضاف: عندما يتحدث البعض عن إعطاء مبالغ أو حدود ائتمانية لإيران، فهذا استرضاء، وهو يشجع السلوك الإيراني، مُتابعًا: عندما يسعى البعض للتعامل مع إيران رغم أنها تقتل وتعطل النظام الدولي، فهذا استرضاء.
وأوضح الجبير أن الخطوة الأولى الواجب اتخاذها تجاه إيران تكمن في وقف التهدئة.
وقال الجبير: لقد هاجموا سفاراتنا، وحاولوا تعطيل الحج، واغتالوا دبلوماسيينا في عدد من البلدان، وزرعوا خلايا إرهابية في المملكة، كما قاموا بتفجير الخبر في عام 1996، والقائمة تطول وتطول.
وأشار إلى أنه على إيران تقرير ما إذا كانت تريد أن تكون ثورة أم دولة، موضحًا أنه إذا كانت دولة، يجب عليها التقيد بقواعد القانون الدولي وسيادة الأمم واحترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
واختتم وزير الدولة للشؤون الخارجية، تصريحاته بتأكيد أن المملكة ما زالت تدعو لبذل جهد عالمي لاحتواء السلوك العدواني لإيران.
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