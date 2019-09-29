التحالف: الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخًا باليستيًا من صنعاء وسقط داخل صعدة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت صباح اليوم الأحد 29 سبتمبر 2019م صاروخا باليستيًا من محافظة (صنعاء)؛ باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).

وأوضح العقيد المالكي، استمرار الميليشيا الحوثية في انتهاكها القانون الدولي الإنساني؛ بإطلاق الصواريخ الباليستية، التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وسقوطها عشوائيًا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية.

وأكَّد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمنين الإقليمي والدولي.