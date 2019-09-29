سُحب ممطرة وعوالق ترابية على مكة والمدينة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في كلٍ من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وعبر تقرير نشره الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن هناك سحبًا رعدية ممطرة وعوالق على مكة المكرمة.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة الكبرى 40، والصغرى بلغت 29، فيما تبلغ نسبة الرطوبة 75%.

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وفيما يتعلق بالمدينة المنورة، أوضحت «هيئة الأرصاد» أن هناك سحبًا رعدية، ودرجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30 درجة، فيما ستكون نسبة الرطوبة 20%.

وفي وقت سابق، توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس اليوم الأحد، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «نجران، جازان، عسير، والباحة» تمتدّ إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنَّ هناك توقعات بتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.