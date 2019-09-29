ما لا تعرفه عن اللواء الفغم.. حاز لقب الأفضل في العالم وترقّى استثنائيًا لرتبة لواء

أعلنت شرطة مكة، فجر اليوم الأحد، استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم ، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، بعد إطلاق النار عليه من صديقه وإصابة خمسة من رجال الأمن.

واللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري، تولّى مهمة الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وكان قائد قوة الحرس الخاص بالحرس الملكي السعودي.

وقد تخرّج الفقيد في الكلية العسكرية للملك خالد، بعدها جاء تعيينه من قِبل الحرس الوطني السعودي في وظيفة لواء خاص، ثم نُقل للخدمة في الحرس الملكي، ولقد عمل والد اللواء الراحل أيضًا مرافقًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز؛ حيث كان يلازمه في كل مكان لمدة وصلت إلى ثلاثين عامًا.

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ولقد حاز على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قِبَل «منظمة الأكاديمية العالمية»، وتلقى ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى لواء عام 2017 في عهد الملك سلمان.

وعمل الفغم، مع الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قرابة عشرة أعوام، تدرج خلالها حتى وصل إلى حراسة الملك الشخصية، ودفعه هذا الإخلاص والتمكن ليختاره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، حارسًا شخصيًا له، لمهاراته الاحترافية المتميزة، إضافة إلى السرعة البديهية وحسن التصرف.

وكان والد الفقيد بداح بن عبدالله بن هايف الفغم، يعمل مرافقًا شخصيًا للملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولازمه في كل مكان لمدة وصلت إلى ثلاثين عامًا.