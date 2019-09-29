وزير الصحة ناعيًا اللواء الفغم: حرس ملوكنا فسكن قلوبنا

نعى وزير الصحة، توفيق الربيعة، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اللواء عبدالعزيز الفغم، الذي وافته المنية، مساء أمس السبت.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الربيعة: أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حفظهما الله بالعزاء في وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم اللهم ارحمه رحمة واسعة واجعل مثواه الجنة وأكرم نزله وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأضاف وزير الصحة: حرس ملوكنا فسكن قلوبنا.

وأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان، بعد إطلاق النار عليه من صديقه وإصابة خمسة من رجال الأمن.

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وكشف متحدث شرطة مكة، في بيان صادر عنه اليوم، تفاصيل استشهاد اللواء الفغم، قائلًا: إنه أثناء وجود اللواء الفغم داخل منزل صديقه دخل عليهما صديق لهما يدعي ممدوح آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء الفغم وممدوح آل علي فخرج الأخير من المنزل، وعاد وأطلق النار على اللواء الفغم.

وأشار البيان إلى أن اللواء عبدالعزيز الفغم كان في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، مؤكدًا أن الجاني قاوم رجال الأمن ورفض الاستسلام قبل أن يقتل.

وقال متحدث شرطة مكة، إن الجاني بادر بإطلاق النار على الجهات الأمنية ما اقتضى التعامل معه بما يحيد عن خطره.