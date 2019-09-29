أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على مناطق بالمملكة خلال ساعات

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، إلى تعرُّض عددٍ من المناطق لأمطار وسحب رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة، في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»: إنَّ مناطق مكة المكرمة «أضم، الجموم، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، الكامل، بدرة، خليص، ميسان»، ونجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة»، والمدينة المنورة «العيص، المدينة المنورة، بدر، وادي الفرع، ينبع»، وعسير «بيشة، تثليث» تشهد سحبًا وأمطارًا رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وتنشط رياح سطحية وأتربة مثارة، يُصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على منطقتي الرياض «الأفلاج، الدودامي، السليل، القويعية، عفيف، وداي الدواسر»، ومكة المكرمة «الخرمة، القنفذة، الليث، المويه، تربة، رنية».

وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس اليوم الأحد، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «نجران، جازان، عسير، الباحة» تمتدّ إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنَّ هناك توقعات بتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.