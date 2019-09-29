السعودية اليوم / غرفة الأحساء تطلق دبلوم إدارة الموارد البشرية للرجال والسيدات



الأحساء 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

تُطلق غرفة الأحساء برنامج الدبلوم الوظيفي في تخصص (إدارة الموارد البشرية) وذلك ابتداءً من الأحد 14 من شهر صفر القادم، بمقر الغرفة الرئيسية في الهفوف.

ويهدف البرنامج إلى الإعداد العلمي والتطبيقي المتخصص للمشاركين من الرجال والسيدات واكتسابهم المعارف والمهارات العلمية والخبرات الأساسية المؤهلة للعمل في مجال تخصص الموارد البشرية.

ويتضمن البرنامج عدة محاور رئيسية تشمل: التخطيط الإستراتيجي لإدارة الموارد البشرية، والتحليل الوظيفي، والتدريب والتطوير والتوجيه وغيرها.

يذكر أن غرفة الأحساء تطرح العديد من البرامج التدريبية المتنوعة التي تهدف لتنمية قدرات الشباب السعودي وتطويرها ورفع مستوى تنافسيته بما يدفع خطط توظيف وتأهيل وتوطين أبناء المنطقة بمنشآت القطاعين العام والخاص.

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13:11ت م

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