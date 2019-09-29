السعودية اليوم / أمين منظمة التعاون الإسلامي يُعرب عن أمله في نجاح الانتخابات الرئاسية في أفغانستان



جدة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن أمله في أن تجري الانتخابات الرئاسية في أفغانستان في جو يسوده السلام.

وشدد معاليه على أهمية الانتخابات في هذا المنعطف الحرج بالنسبة لأفغانستان، وذلك باعتبارها خطوة مهمة في مسيرتها نحو إرساء الديمقراطية التي من شأنها أن تُسهم في تحقيق السلام والمصالحة حاثاً جميع الأطراف الأفغانية على الامتناع عن العنف من أجل ضمان تهيئة الظروف الملائمة لنجاح الانتخابات.

// انتهى //

12:43ت م

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