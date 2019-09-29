شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء حصري لولي العهد السعودي محمد بن سلمان على قناة CBS والان مع التفاصيل

أجرت قناة CBS فجر اليوم لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في برنامج ”60 دقيقة“ الشهير في دورته البرامجية الجديدة. وأجرت الحوار المطول المذيعة نورا دونيل، مراسلة البرنامج، في جدة، الثلاثاء الماضي، وهو ثاني حوار تجريه القناة مع الأمير محمد بن سلمان بعد لقاء 2018. ونقل حساب ”أخبار السعودية“ عبر ”تويتر“ عن مصادر قولها إن ”اللقاء المنتظر ”يتعلق بقضايا المنطقة والأحداث العالمية“. Advertisements وكان حوار الأمير محمد بن سلمان مع برنامج ”60 دقيقة“ الماضي في الـ 18 من مارس 2018، أول حوار يدلي به مسؤول سعودي رفيع لشبكة إعلامية أمريكية منذ 2005. وتناول الحوار حينذاك العلاقات السعودية – الأمريكية وحرب اليمن والعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى

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