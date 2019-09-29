2019-09-29

الجوازات: لا يمكن تجديد الإقامة في هذه الحالة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، أنه لا يمكن تجديد الإقامة في حال وجود إيقاف للخدمات.

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وتفاعلت المديرية العامة للجوازات، مع استفسار أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول تجديد الإقامة.

وقال وافد في استفساره: “السلام عليكم.. صدر عليا بلاغ من المحكمة بسداد مبلغ مالي، هل يمكنني تجديد الإقامة أو يجب السداد المبلغ وإلغاء البلاغ.. وجزاكم الله خيراً”.

وأجابت المديرية العامة للجوازات بقولها: “‏‎‎أهلاً بك، في حال وجود إيقاف خدمات التعليمات لا تسمح لك بذلك. سعدنا بتواصلك”.