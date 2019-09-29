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الجوازات: لا يمكن تجديد الإقامة في هذه الحالة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، أنه لا يمكن تجديد الإقامة في حال وجود إيقاف للخدمات.
وتفاعلت المديرية العامة للجوازات، مع استفسار أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول تجديد الإقامة.
وقال وافد في استفساره: “السلام عليكم.. صدر عليا بلاغ من المحكمة بسداد مبلغ مالي، هل يمكنني تجديد الإقامة أو يجب السداد المبلغ وإلغاء البلاغ.. وجزاكم الله خيراً”.
وأجابت المديرية العامة للجوازات بقولها: “أهلاً بك، في حال وجود إيقاف خدمات التعليمات لا تسمح لك بذلك. سعدنا بتواصلك”.
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