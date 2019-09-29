الان تتابع الدفاع المدني يحذر أهالي الطائف من مجاري السيول والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:
حذرت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف المواطنين والمقيمين من مغبة النزول إلى الأودية ومجاري السيول. وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف أنه ورد اليوم الاحد الموافق١٤٤١/١/٣٠تنبيه من الهيئه العامه للأرصاد وحمايه البيئه عن هطول امطار رعديه مصحوبه بنشاط في الرياح السطحيه وتدني في مدى الرؤيه على محافظة الطائف – والأجزاء المجاورة –
من الساعه ٠٠ :١٢ م الى الساعه ٩:٠٠ من مساء يوم الاحد.
وقال أن الإدارة العامه للدفاع المدني بمحافظه الطائف تهيب بالأخوه المواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطه من الاخطار المصاحبة لهطول الامطار وتوصي بعدم النزول في بُطُون الاوديه ومجاري السيول.
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