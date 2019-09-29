برامج أكاديمية جديدة في جامعة الملك خالد

جدة - عمرو شويل أبها- الخليج 365:

ترأس مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، الاجتماع الثاني لمجلس الجامعة للعام الجامعي لعام 1441هـ، الذي عقد نهاية الأسبوع المنصرم، بمقر الجامعة في أبها، بحضور الأمين العام للجنة المؤقتة لمباشرة اختصاصات مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات والعمادات المساندة .

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليات والبحث العلمي وأمين مجلس الجامعة الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري، أن المجلس أقر عدداً من التوصيات التي تخدم العمل الأكاديمي، منها إقرار بكالوريوس علم السمع بقسم علوم التأهيل الطبي في كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها، وإقرار بكالوريوس أمراض التخاطب بقسم علوم التأهيل الطبي في كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها، كما أوصى المجلس بإنشاء الكلية الجامعية بمحافظة الحرجة .