استشهاد عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي إثر طلق ناري

أعلنت شرطة مكة مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم أمس السبت إثر طلق ناري بمنزل صديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بحي الشاطئ بمحافظة جدة، وأكد المتحدث الرسمي بشرطة مكة أنه أثناء زيارة اللواء عبدالعزيز الفغم لصديقه جاءهما صديقهما ممدوح بن مشعل آل علي وأثناء النقاش احتدم الحديث بينهما، فأطلق ممدوح آل علي الرصاص على اللواء عبدالعزيز الفغم الأمر الذي أدى إلى استشهاده.

وقد أكد المتحدث أن ممدوح آل علي خرج من المنزل بعد احتدام النقاش وعاد مرة أخرى يحمل السلاح الذي أطلق به النار، وقد أصيب في الحادث ممن كانوا في المنزل اللواء عبدالعزيز الفغم وتركي بن عبد العزيز، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، فيما طاردت قوات الشرطة الجاني حتى وصلت إلى الموقع الذي اختبأ به وحدث تبادل لإطلاق النار بينهما، أسفر عن مقتل الجاني وإصابة خمسة من قوات الأمن بالرصاص العشوائي الذي أُطلق من قِبل الجاني. وقد تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى إلا أن اللواء عبدالعزيز الفغم قد استشهد إثر إصابته، فيما يتلقى جميع المصابين العلاج.

جدير بالذكر أن عبد العزيز الفغم الذي يطلق عليه حارس الملوك كان قد تخرج في كلية الملك خالد العسكرية عام 1412هـ وتعين باللواء الخاص، ثم نُقل إلى الحرس الملكي في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز… رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان.