كيفية الحصول على تأشيرات السعودية الجديدة ورسومها؟

تأشيرات السعودية الجديدة ,أعلنت المملكة العربية السعودية عن تفاصيل التأشيرات السياحية الجديدة كما أقرت بضوابطها، ووضحت أيضاً ثلاث طرق للحصول عليها فتابعونا.

تفاصيل تأشيرات السعودية الجديدة

مدة صلاحية التأشيرات السياحية السعودية ستكون 360 يوماً من الصدور، ويُعد ذلك الأمر الأول من نوعه، كما ستكون مدة الإقامة داخل المملكة 90 يوماً لكل زيارة، بشرط ألا تزيد عن 180 يوماً بالسنة الواحدة.

طرق الحصول على تأشيرات السعودية الجديدة

وفرت المملكة العربية السعودية ثلاث طرق لسائحيها، وذلك للحصول على التأشيرات السياحية وتتمثل هذه الطرق فى الآتي:

الدخول عبر منصة “أونلاين” الإلكترونية وتسجيل الدخول، أو استخدام ماكينات مجهزة لاستخراج التأشيرة وذلك فى غضون دقائق معدودة.

من خلال ممثلي القنصليات والسفارات السعودية بالخارج، وذلك للدول المصرح لها بإستخراج التأشيرات السياحية.

الحصول عليها عند الوصول للمطارات “مطار الأمير محمد بن عبد العزيز/مطار الملك فهد/مطار الملك عبد العزيز/مطار الملك خالد”، أو عبر منفذي البطحاء البري ومنفذ جسر الملك فهد.

رسوم التأشيرة السياحية السعودية

تبلغ رسوم التأشيرة السياحية 300 ريال، بينما تصل قيمة رسوم التأمين الوطني 140 ريال، حيث تبلغ الرسوم الإجمالية 440 ريال لكل سائح، إضافةً إلى رسوم القيمة المضافة والمعاملة.

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الدول المصرح لها بإستخراج تأشيرة السعودية للسياحة

صرحت السعودية بإصدار التأشيرات السياحية الجديدة ل38 دولة أوروبية و7 دول أسيوية وهم: