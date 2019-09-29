عاجل: وفاة اللواء عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان بطلق ناري وإصابة 5…

تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتوتير خبر وفاة اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز ، وسرعان ما أنتشر الخير وتداوله وتم نشر عدد من المقالات التوضيحية عن حياته ونبذه مختصره عن خدمته مع الملك سلمان ، حيث كان اللواء الفغم حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز وبعد وفاته أصبح حارسا شخصيا للملك سلمان، وعن مدى وفائه وتفانيه فى عمله وانه مثل جيد ويحتذي به، وكما تطرقت عدد من المواقع والصحف عن اسباب الوفاة،

وذلك عقب ان أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة بالسعودية صباح اليوم الاحد وفاة الحارس الشخصى للعاهل السعودي الملك سلمان وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية، وحول الحادث الذي تحول من نقاش الى شجار واطلاق النار عليه من سلاح ناري مما ادى الى اصابته واثنين من الموجودين بالمنزل

Advertisements

وعلى الجانب الاخر تداول عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى مقطعاً مصورا تم الاخبار عنه انه أخر ظهرو للواء عبد العزيز الفغم قبل الحادث بأيام، حيث ظهر اللواء فى فيديو التقطع أخد الاشخاص وهو يمارس رياضة المشي فى احد شوارع كورنيش جدة قبل مقتله بأيام

برنامج ذا فويس The Voice أحلى صوت الموسم الخامس وموعد عرض الحلقة الثانية ومفاجاة لجنة الحكام

بعد فيديو تعذيب طفله وانطلاق هاشتاج #معذب_الطفلة أول رد من والد الطفل عن سبب الفيديو ويعتذر