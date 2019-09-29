السعودية تُعلن رسميًا اسم قاتل اللواء “عبدالعزيز الفغم”…

تداولت العديد من المصادر الإعلامية ووكالات الأنباء العالمية والعربية تفاصيل مقتل اللواء “عبدالعزيز الفغم” حارس الملك سلمان بن عبدالعزيز، نقلاً عن بيان شرطة مكة، وهو الأمر الذي أثار تفاعلاً كبيرًا نظرًا للسيرة الطيبة التي كان يتمتع بها الفقيد الراحل في رحلته الطويلة مع خادم الحرمين الشريفين وحب الشعب السعودي له، وأصدرت الشرطة بيانًا بتفاصيل ما حدث، وأعلنت اسم الشخص الذي قتله.

مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم

وعن بيان الشرطة السعودية، قال بأن اللواء “عبدالعزيز الفغم” حارس خادم الحرمين الشريفين، قُتل مساء أمس السبت 28 سبتمبر، على إثر إطلاق نار عندما كان في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، وذلك بعدما غدر بهما صديق لهما يُدعى “ممدوح بن مشعل آل علي”، بعد حديث متبادل بينهم تحول لنقاش حاد فخرج بسببه الأخير من المنزل وتبدو عليه علامات الغضب.

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وأضافت شركة مكة، بأن “ممدوح بن علي” عاد فجأةً وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء “الفغم” مما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، فهرعت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان إطلاق النار، إلا أن القاتل تحصن بأحد الأماكن وبادر بإطلاق النار على الشرطة رافضًا الاستسلام فأصاب بعض أفراد الشرطة، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية للتعامل معه بكل قوة حتى لا يتفاقم الأمر ويسقط ضحايا آخرون، وبالفعل تم قتله على أيدي الأجهزة الأمنية.

أبرز المعلومات عن اللواء الفغم