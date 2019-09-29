، ضبط وإعدام 198 كجم دجاج مجهول المصدر بالسيل الصغير بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - لمخالفتها للاشتراطات الصحية وبيئة النقل وعدم وجود تواريخ إنتاج أو انتهاء

ضبطت دوريات الأمن بمحافظة الطائف، شاحنة نقل للبضائع، كانت مُحمّلة بأكثر من 198 كجم من الدجاج مجهول المصدر (لا تحمل تاريخًا للإنتاج والانتهاء)، بمركز السيل الصغير شمالي المحافظة؛ فيما تَوَلّت الأمانة -ممثلةً في بلدية السيل الصغير- إعدام تلك الكميات.

بدورها، أوضحت وكالة الخدمات والبلدية الفرعية، أنه تم إتلاف الكميات المضبوطة؛ نظرًا لمخالفتها للاشتراطات الصحية وبيئة النقل، وعدم وجود تواريخ إنتاج أو انتهاء على المغلفات، بالإضافة إلى مجهولية مصدرها.

ولفتت إلى أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالف من قِبَل مراقبي الفرع، كما يتم التنسيق بين الأمانة وشركائها على دعم الجهد الرقابي وتوعية المستهلكين، وتعزيز دور المواطن كشريك للأمانة في الدور الرقابي.

ويجري العمل حاليًا على تطبيق برنامج رقابي مكثف على المطاعم والمطابخ ومنافذ بيع المواد الغذائية؛ للحد من الظواهر المخالفة للاشتراطات الصحية، والتوعية بضرورة تطبيق المعايير المثالية للحفاظ على بيئة التحضير والإعداد للأطعمة.

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