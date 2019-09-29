، متسلحًا بخبرة طويلة.. "يزيد الراجحي" يستعد لرالي المغرب الصحراوي 2019 ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضِمن الجولة الرابعة والأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة يضع سائقنا السعودي البطل يزيد بن محمد الراجحي، اللمسات الأخيرة على تحضيراته من أجل المشاركة في رالي المغرب الصحراوي، الجولة الرابعة والأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة من تنظيم الاتحاد الدولي للسيارات "فيا كروس كانتري"، والذي سيقام في الفترة ما بين الرابع والعاشر من شهر (أكتوبر) المقبل.

وسيشارك سفير رياضة السيارات السعودية في هذا الرالي، متسلحًا بخبرته الكبيرة في ساحات الراليات الصحراوية، التي صقلها بسنوات من المشاركة في أبرز الراليات الصحراوية حول العالم، من رالي داكار في أمريكا الجنوبية إلى طريق الحرير في آسيا، حصد خلالها العديد من الانتصارات والصعود لمنصات التتويج.

وسيقود الراجحي سيارة تويوتا هايلوكس بألوان "فريق أوفر درايف للسباقات" البلجيكي، يعاونه الملاح الأيرلندي الخبير مايكل أورر، الذي الخليج 365 له التعاون مع الراجحي في العديد من الراليات العربية والعالمية؛ إذ تعرّض ملاحه الألماني ديرك تسيتسفيتز لإصابة منعته من المشاركة؛ علمًا بأنه بدأ العمل مع السائق السعودي بداية هذا الموسم.

وفي هذا العام، يعد منظمو رالي المغرب الصحراوي بجولة فيها الكثير من التحديات، وعلى الأخص الملاحية منها، بطول إجمالي 2500 كيلومتر تقريبًا، منها 1870 كيلومترًا تقريبًا من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، مقسمة على خمس مراحل خاصة.

وقال الراجحي: "يسرنا على الدوام المشاركة في رالي المغرب الصحراوي؛ إذ إنه عزيز على قلبي، خصوصًا وأنه ينظم في المملكة المغربية الشقيقة. وسنضع تركيزنا على هذا الرالي لكونه آخر تحدٍ كبير قبيل استحقاق رالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية، ونتطلع للمنافسة على المراكز الأولى، وأيضًا اكتساب المراس اللازم للتحدي الأكبر؛ إذ إن هنالك بعض التشابه في طبيعة المراحل الرملية والكثبان الصحراوية في المغرب والسعودية".

وتابع: "نأمل أن تساهم جهودنا مع الفريق في تحسين أداء السيارة، وتجهيزها بالوجه المناسب لمشاركاتنا المقبلة إن شاء اللـه، وندعو اللـه أن يكون التوفيق حليفنا، وأن نتمكن من تشريف اسم بلادنا في المغرب".

ويتطلع البطل السعودي للمنافسة على المراكز الأولى واعتلاء منصات التتويج، ورفع راية التوحيد خفاقةً عالية في هذا الرالي الذي يشهد مشاركة أبرز سائقي الراليات الصحراوية، ويكتسب أهميةً متزايدةً لدى مختلف الفِرَق المشاركة؛ لكونه جزءًا من تحضيراتهم لخوض التحدي الأهم، رالي داكار، الذي ينظّم عادةً في الأشهر التالية؛ علمًا بأن النسخ العشرة المقبلة ستستضيفها المملكة العربية السعودية إن شاء اللـه.

وستقدم شركة عبداللطيف جميل للسيارات- وكلاء شركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، رعايتها للسائق يزيد الراجحي في هذا الرالي، وشكرهم الراجحي على هذا الدعم الذي يمثل دفعةً قويةً له في مشاركاته العالمية والإقليمية. Advertisements

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 12:42 PM ضِمن الجولة الرابعة والأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة متسلحًا بخبرة طويلة.. "يزيد الراجحي" يستعد لرالي المغرب الصحراوي 2019 متسلحًا بخبرة طويلة.. "يزيد الراجحي" يستعد لرالي المغرب الصحراوي 2019 يضع سائقنا السعودي البطل يزيد بن محمد الراجحي، اللمسات الأخيرة على تحضيراته من أجل المشاركة في رالي المغرب الصحراوي، الجولة الرابعة والأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة من تنظيم الاتحاد الدولي للسيارات "فيا كروس كانتري"، والذي سيقام في الفترة ما بين الرابع والعاشر من شهر (أكتوبر) المقبل.

وسيشارك سفير رياضة السيارات السعودية في هذا الرالي، متسلحًا بخبرته الكبيرة في ساحات الراليات الصحراوية، التي صقلها بسنوات من المشاركة في أبرز الراليات الصحراوية حول العالم، من رالي داكار في أمريكا الجنوبية إلى طريق الحرير في آسيا، حصد خلالها العديد من الانتصارات والصعود لمنصات التتويج.

وسيقود الراجحي سيارة تويوتا هايلوكس بألوان "فريق أوفر درايف للسباقات" البلجيكي، يعاونه الملاح الأيرلندي الخبير مايكل أورر، الذي الخليج 365 له التعاون مع الراجحي في العديد من الراليات العربية والعالمية؛ إذ تعرّض ملاحه الألماني ديرك تسيتسفيتز لإصابة منعته من المشاركة؛ علمًا بأنه بدأ العمل مع السائق السعودي بداية هذا الموسم.

وفي هذا العام، يعد منظمو رالي المغرب الصحراوي بجولة فيها الكثير من التحديات، وعلى الأخص الملاحية منها، بطول إجمالي 2500 كيلومتر تقريبًا، منها 1870 كيلومترًا تقريبًا من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، مقسمة على خمس مراحل خاصة.

وقال الراجحي: "يسرنا على الدوام المشاركة في رالي المغرب الصحراوي؛ إذ إنه عزيز على قلبي، خصوصًا وأنه ينظم في المملكة المغربية الشقيقة. وسنضع تركيزنا على هذا الرالي لكونه آخر تحدٍ كبير قبيل استحقاق رالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية، ونتطلع للمنافسة على المراكز الأولى، وأيضًا اكتساب المراس اللازم للتحدي الأكبر؛ إذ إن هنالك بعض التشابه في طبيعة المراحل الرملية والكثبان الصحراوية في المغرب والسعودية".

وتابع: "نأمل أن تساهم جهودنا مع الفريق في تحسين أداء السيارة، وتجهيزها بالوجه المناسب لمشاركاتنا المقبلة إن شاء اللـه، وندعو اللـه أن يكون التوفيق حليفنا، وأن نتمكن من تشريف اسم بلادنا في المغرب".

ويتطلع البطل السعودي للمنافسة على المراكز الأولى واعتلاء منصات التتويج، ورفع راية التوحيد خفاقةً عالية في هذا الرالي الذي يشهد مشاركة أبرز سائقي الراليات الصحراوية، ويكتسب أهميةً متزايدةً لدى مختلف الفِرَق المشاركة؛ لكونه جزءًا من تحضيراتهم لخوض التحدي الأهم، رالي داكار، الذي ينظّم عادةً في الأشهر التالية؛ علمًا بأن النسخ العشرة المقبلة ستستضيفها المملكة العربية السعودية إن شاء اللـه.

وستقدم شركة عبداللطيف جميل للسيارات- وكلاء شركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، رعايتها للسائق يزيد الراجحي في هذا الرالي، وشكرهم الراجحي على هذا الدعم الذي يمثل دفعةً قويةً له في مشاركاته العالمية والإقليمية. الكلمات المفتاحية

، متسلحًا بخبرة طويلة.. "يزيد الراجحي" يستعد لرالي المغرب الصحراوي 2019 ،

المصدر : الخليج 365

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