محمد بن مسعود - الدمام - تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمّن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الـ12 ظهرًا، وتستمر حتى الـ7 مساءً، وتشمل المدينة المنورة، ومحافظات العيص وبدر، ووادي الفرع، وينبع.

"الأرصاد" تنبه المدينة من حالة سحب رعدية تستمر للمساء وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-29 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمّن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الـ12 ظهرًا، وتستمر حتى الـ7 مساءً، وتشمل المدينة المنورة، ومحافظات العيص وبدر، ووادي الفرع، وينبع. 29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 Advertisements 12:14 PM تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمّن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الـ12 ظهرًا، وتستمر حتى الـ7 مساءً، وتشمل المدينة المنورة، ومحافظات العيص وبدر، ووادي الفرع، وينبع.

، "الأرصاد" تنبه المدينة من حالة سحب رعدية تستمر للمساء ،

المصدر : الخليج 365

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