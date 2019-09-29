وزارة الدفاع القبول والتجنيد – وظائف وزارة الدفاع نساء 1441 عبر بوابة القبول الموحد

نقدم لكم متابعينا الكرام كل ما يتعلق بالتجنيد الموحد بوزارة الدفاع حيث نرصد كافة الأخبار حول فتح وزارة الدفاع القبول الموحد 1441 للتقديم على الوظائف النسائية العسكرية 1441 حيث سنقوم برصد كافة المعلومات حول التقديم للوظائف العسكرية النسائية عبر بوابة القبول الموحد بالمملكة العربية السعودية.

نستعرض معكم متابعينا الكرام عملية التقدم لوظائف وزارة الدفاع نساء 1441 عبر رابط بوابة القبول الموحد من خلال فتح بوابة القبول والتجنيد للعنصر النسائي 1441ه.

وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن فتح الباب للقبول والتجنيد أمام لعنصر النسائي للتقديم على الوظائف النسائية العسكرية المطروحة 1441 بالرتب التالية:

(جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب)

وزارة الدفاع القبول والتجنيد

يشترط للتقديم في وظائف وزارة الدفاع للنساء توافر الشروط التالية:

Advertisements

لا بد وأن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ على أن تستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

لا بد وأن تكون المتقدمة حسنة السير والسمعة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة تخل بالشرف

المتقدمة يجب أن تكون لائقة طبيا للخدمة العسكرية.

ألا تكون المتقدمة موظفة في أية جهة حكومية

سن المتقدمة يجب ألا يقل عن (21 سنة) ولا يزيد أيضا عن (40 سنة).

مناسبة طول المتقدمة مع وزنها حيث يجب أن يكون الحد الأدنى للطول (155 سم)

لا يقل المهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما عادلها

المتقدمة يجب ألا تكون متزوجة من غير سعودي

امتلاك المتقدمة لهوية وطنية مستقلة

لا بد من اجتياز كافة اختبارات القبول

توافر المؤهلات اللازمة في المتقدمة ذات التخصص الفني والتي تحددها اللائحة التنفيذية

تقديم الوظائف النسائية العسكرية 1441

سيتم وضع الموعد الخاص بالتقديم في حال توافره

رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد 1441

يتم التقديم للوظائف العسكرية النسائية من خلال هذا الرابط من هنا