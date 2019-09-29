السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان



الرياض 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمكتبه بالوزارة اليوم، رئيس هيئة حقوق الإنسان معالي الدكتور عواد بن صالح العواد.

وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة وسبل تعزيز الشراكة في مختلف المجالات التي تخدم المجتمع وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

وهنأ معالي الوزير آل الشيخ الدكتور عواد العواد بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً لحقوق الإنسان، راجياً من الله له مزيداً من التوفيق والسداد خدمة للدين والوطن والقيادة، مشيراً إلى أن هيئة حقوق الإنسان تضطلع برسالة مهمة وعظيمة من خلال تحقيق المبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي وكفلها للبشر من إرساء العدل والمساواة ورفع الظلم عن المظلومين والحفاظ على الضروريات الخمس التي أقرتها الشرائع السماوية.

من جانبه قدم معالي الدكتور عواد العواد شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على مشاعره الصادقة وتوجيهاته السديدة، منوهاً بالجهود التي تبذلها الوزارة في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر الوسطية والاعتدال، وتقرير مبدأ حقوق الإنسان التي أقرها الإسلام والاسهام في توعية وإرشاد المجتمع.

حصر اللقاء معالي نائب الوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد.

// انتهى //

12:29ت م

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