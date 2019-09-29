السعودية اليوم / هيئة الهلال الأحمر تشارك في أعمال المؤتمر الدولي الأول للخِدْمات الطبية الطارئة



الرياض 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بأعمال المؤتمر الدولي الأول للخِدْمات الطبية الطارئة"، الذي تنظمه كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخِدْمات الطبية الطارئة بجامعة الملك سعود، بمشاركة من وزارة الصحة، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري، بفندق الموفنبيك في الرياض.

وألقى معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر، تحدث فيها عن مستقبل الخِدْمات الإسعافية في هيئة الهلال الأحمر السعودي والخطط التي تنتهجها الهيئة لتطوير خِدْماتها على جميع الأصعدة والاستفادة من التقنيات والتقنية الحديثة التي كان توفيرها لتسهيل العملية الإسعافية وزيادة جودتها بدءًا من تطوير وسائل التواصل مع غرف العمليات سواء كانت تطبيقات لهواتف ذكية أو وسائل اتصال هاتفية ومرورا ببرامج استقبال البلاغات في غرف العمليات، التي كان من أبرزها المسعف الإلكتروني.

يذكر أن مشاركة الهيئة في أعمال المؤتمر تضمنت تقديم أوراق عمل عن الخِدْمات الإسعافية والبرامج التي تقدمها الهيئة، ومواكبتها لرؤية المملكة 2030 التي تسعى من خلالها الهيئة لتحسين جودة الخِدْمات التي تقدمها مما يسهم ويعزز من سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في هذا الوطن

كما شاركت الهيئة في المؤتمر بإقامة معرض توعوي يستهدف الحضور من مشاركين وزوار، يستعرض الأجهزة والمعدات التي يكون استخدامها في العملية الإسعافية، إضافة إلى اطلاع زوار المعرض على الخِدْمات التي تقدمها الهيئة من خِدْمات ويمكن للزوار الاستفادة منها والمشاركة فيها كالالتحاق بدورات الإسعافات الأولية أو التسجيل في العمل التطوعي بالهيئة.

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11:46ت م

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