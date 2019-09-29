السعودية اليوم / بلدية خميس مشيط تزيل إحداثات بمساحة 20 ألف متر مربع



أبها 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

أزالت بلدية محافظة خميس مشيط خلال الأسبوع المنصرم تعديات على أراض تقدر مساحتها بحوالي 20 ألف م 2 .

وأوضح المتحدث الرسمي للبلدية بدر آل خويلد القرني أن فرق الرقابة كثفت مؤخرا جولاتها التفتيشية، حيث ضبطت تعديات على أراض حكومية بمساحات مختلفة وإزالتها واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك، مؤكدا أن البلدية تحرص على احتواء مشكلات التعديات والإحداثات منذ بدايتها ومنع انتشارها و تطبيق الأنظمة والتعليمات الكفيلة بردع المخالفين.

ودعا القرني المواطنين للتعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي إحداثات عن طريق خدمة ٩٤٠.

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11:23ت م

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