السعودية اليوم / جامعة أم القرى تُنظم مؤتمر " العمل الخيري"



مكة المكرمة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تنظم جامعة أم القرى ممثلة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الثلاثاء القادم، بالشراكة مع مركز الهدى للدراسات الشرعية للعمل الخيري، مؤتمر " العمل الخيري .. مقاصده وقواعده وتطبيقاتها"، وذلك في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابدية، وسط مشاركة دولية واسعة.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز المقاصد الشرعية وتأصيلها للعمل الخيري، والنهوض بالمسار التجديدي لفقه العمل الخيري المعاصر في ضوء المقاصد والقواعد الشرعية، بالإضافة إلى تعزيز ريادة المملكة العربية

وأوضح رئيس اللجنة العليا للمؤتمر مدير جامعة أم القرى معالي الدكتور عبدالله بافيل، أن أهمية مؤتمر العمل الخيري تكمن في تحقيقه مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي وتعزيز تعاونه المشترك بين القطاعات الحكومة والأهلية، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخيري على تطبيق معايير الحكومة الرشيدة.

من جانبه أفاد عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية أمين عام المؤتمر الدكتور رائد العصيمي، أن مجموع أوراق العمل البحثية التي وردت للجنة العلمية بلغت نحو 650 بحثًا علميًّا قُدمت من 33 دولة، وأجيز 92 بحثًا حُكمت من قبل اللجنة العلمية، مشيرًا إلى أن المشاركين سيناقشون خلال المؤتمر أوراق عملهم المندرجة في نطاق المحاور التالية : "العمل الخيري ودوره في الإصلاح المجتمعي"، و "المقاصد الشرعية في العمل الخيري"، و "القواعد الأصولية المنظمة للعمل الخيري"، و "تطبيقات العمل الخيري في ضوء قواعده وتطبيقاته"، و "دور المملكة العربية السعودية في خدمة العمل الخيري".

ولفت أمين عام المؤتمر، أن المخرجات المتوقعة من المؤتمر "تدشين مشروع المعايير الشرعية للأعمال الخيرية"، بالإضافة إلى تدشين "لجنة علمية تعنى بمقاصد العمل الخيري وتطبيقاته"، و "الخروج بوثيقة مكة المكرمة للعمل الخيري والإنساني"، ومن المقرر أن يعقد على هامش مؤتمر العمل الخيري، "تدريبات علمية متخصصة" ستسهم -بمشيئة الله- في تنظيم مسارات العمل الخيري وتطويره.

// انتهى //

11:20ت م

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مكة المكرمة 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تنظم جامعة أم القرى ممثلة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الثلاثاء القادم، بالشراكة مع مركز الهدى للدراسات الشرعية للعمل الخيري، مؤتمر " العمل الخيري .. مقاصده وقواعده وتطبيقاتها"، وذلك في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابدية، وسط مشاركة دولية واسعة.ويهدف المؤتمر إلى إبراز المقاصد الشرعية وتأصيلها للعمل الخيري، والنهوض بالمسار التجديدي لفقه العمل الخيري المعاصر في ضوء المقاصد والقواعد الشرعية، بالإضافة إلى تعزيز ريادة المملكة العربية السعودية في الأعمال الإنسانية والخيرية.وأوضح رئيس اللجنة العليا للمؤتمر مدير جامعة أم القرى معالي الدكتور عبدالله بافيل، أن أهمية مؤتمر العمل الخيري تكمن في تحقيقه مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي وتعزيز تعاونه المشترك بين القطاعات الحكومة والأهلية، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخيري على تطبيق معايير الحكومة الرشيدة.من جانبه أفاد عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية أمين عام المؤتمر الدكتور رائد العصيمي، أن مجموع أوراق العمل البحثية التي وردت للجنة العلمية بلغت نحو 650 بحثًا علميًّا قُدمت من 33 دولة، وأجيز 92 بحثًا حُكمت من قبل اللجنة العلمية، مشيرًا إلى أن المشاركين سيناقشون خلال المؤتمر أوراق عملهم المندرجة في نطاق المحاور التالية : "العمل الخيري ودوره في الإصلاح المجتمعي"، و "المقاصد الشرعية في العمل الخيري"، و "القواعد الأصولية المنظمة للعمل الخيري"، و "تطبيقات العمل الخيري في ضوء قواعده وتطبيقاته"، و "دور المملكة العربية السعودية في خدمة العمل الخيري".ولفت أمين عام المؤتمر، أن المخرجات المتوقعة من المؤتمر "تدشين مشروع المعايير الشرعية للأعمال الخيرية"، بالإضافة إلى تدشين "لجنة علمية تعنى بمقاصد العمل الخيري وتطبيقاته"، و "الخروج بوثيقة مكة المكرمة للعمل الخيري والإنساني"، ومن المقرر أن يعقد على هامش مؤتمر العمل الخيري، "تدريبات علمية متخصصة" ستسهم -بمشيئة الله- في تنظيم مسارات العمل الخيري وتطويره.// انتهى //11:20ت م0041

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