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2019-09-29 رياح نشطة وأمطار رعدية على عددٍ من محافظات مكة متابعات الخليج 365 - واس نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, عن رياح سطحية نشطه، وأمطار رعدية ، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة, ويشمل التنبيه محافظات الخرمة، والقنفذه، والليث، والمويه، وتربه، ورنيه، وتستمر الحالة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم .

من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني .







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