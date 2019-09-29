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2019-09-29 تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع اللواء عبدالعزيز الفغم كان معي على الهاتف اليوم نضحك ونتكلم عن الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز. Advertisements وقال آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “الله يرحمك يا بطل … عشرة سنين لم أرَ منك إلا كل خير وإخلاص … كنت معي على الهاتف اليوم وتضحك وتتكلم عن الرياض … رحمك الله رحمك الله يا أبو عبدالله … الحمد لله على قضائه وقدره … غير مستوعب أني لن أراك بعد اليوم!”.







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