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2019-09-29 عائض القرني ينعى عبدالعزيز الفغم: عاش حارساً أميناً وبطلاً شجاعاً متابعات الخليج 365 - الرياض نعى الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني، وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. Advertisements وقال القرني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أتقدم بخالص العزاء لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ولأسرة الفقيد والشعب السعودي، في وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم، رحمه الله، عاش حارساً أميناً، وبطلاً شجاعاً مُخلصاً لدينه ووطنه، أسأل الله أن يغفر له ويُسكنه فسيح جناته، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.







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