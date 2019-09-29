- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم زمان الوصل.. منصة التزييف التركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
زمان الوصل.. منصة التزييف التركية
متابعات الخليج 365 - الرياض
دأبت صحيفة زمان الوصل منذ تأسيسها على نشر الأكاذيب بشأن المملكة والأحداث في منطقة الشرق الأوسط، لدعم المواقف المشبوهة لأنقرة والدوحة.
وكانت منصة زمان الوصل قد انطلقت منذ بداية الثورة السورية، مؤيدة للخريف العربي، ودعمت تفتيت المنطقة، ويدعمها ويقف خلفها الإسرائيلي عزمي بشارة.
ومنصة زمان الوصل هي إحدى منصات سموم عزمي بشارة الإعلامية، وتخدم أهدافه الخبيثة، وفي المقابل تحاول تلميع قطر وتركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر زمان الوصل.. منصة التزييف التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.