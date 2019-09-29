زمان الوصل.. منصة التزييف التركية

2019-09-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

دأبت صحيفة زمان الوصل منذ تأسيسها على نشر الأكاذيب بشأن المملكة والأحداث في منطقة الشرق الأوسط، لدعم المواقف المشبوهة لأنقرة والدوحة.

Advertisements

وكانت منصة زمان الوصل قد انطلقت منذ بداية الثورة السورية، مؤيدة للخريف العربي، ودعمت تفتيت المنطقة، ويدعمها ويقف خلفها الإسرائيلي عزمي بشارة.

ومنصة زمان الوصل هي إحدى منصات سموم عزمي بشارة الإعلامية، وتخدم أهدافه الخبيثة، وفي المقابل تحاول تلميع قطر وتركيا.







