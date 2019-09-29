رؤية ولي العهد 2030 تأخذ المملكة العربية السعودية في الاتجاه الصحيح

يقود ولي العهد محمد بن سلمان المملكة العربية السعودية من خلال الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إثارة وإيجابية في تاريخ المملكة، كما قال جويل سيروزنبرغ، مؤلف ورئيس صحيفة نيويورك تايمز الأكثر مبيعاً الوفد الإنجيلي، في مقابلة حصرية مع الجريدة السعودية، عقب زيارته للمملكة مؤخراً، لقد كان واضحا تماما أنه (ولي العهد) يريد إصلاح المملكة وجعلها نموذجا للإسلام المعتدل، ولهذا فهو يستحق الفضل الكبير.

من الواضح أنه يعمل على مدار الساعة لتغيير واقع وتصور المملكة، ولقد أوضح أيضًا أنه لا يحاول إصلاح الإسلام بل يعيد الإسلام المعتدل الذي كان يتميز به المملكة قبل عام 1979، كما أن رؤية ولي العهد 2030 تأخذ المملكة في الاتجاه الصحيح. وقال روزنبرغ: “إنني متفائل للغاية بشأن مستقبل المملكة، جزئياً لأنني أتيحت لي الفرصة لرؤية التغييرات والتحدث إلى ولي العهد عنها بشكل مباشر، لقد شجعتني التقدم الهائل الذي يحرزه بالفعل”، وهنا مقتطفات.

س: اتخذت المملكة العربية السعودية زمام المبادرة في تعزيز الحوار بين الأديان من خلال استضافة العديد من الاجتماعات خلال العقد الماضي. قال ولي العهد محمد بن سلمان في مقابلات إنه يريد إعادة السعودية إلى “إسلام معتدل” أكثر انفتاحاً على العالم ومتسامح مع الأديان الأخرى، اجتماعك هو مؤشر آخر على تصميمه، كيف ترى مثل هذه الحوارات التي تشكل المحادثة العالمية؟

روزنبرغ: اسمحوا لي أولاً أن أقول إنني وزملائي الإنجيليون شعروا بالرعب من الهجمات الوحشية التي ارتكبها النظام الإيراني على منشآتك النفطية، بعد يومين فقط من مغادرة وفدنا جدة، لقد سررنا برؤية الرئيس ترامب يتصل على الفور بولي العهد وتعهد بالوقوف إلى جانب الشعب السعودي خلال هذه الأزمة، كان هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله.

رأي روزنبرغ في الهجمات الإرهابية على المملكة العربية السعودية

لا أحد منا يريد أن يرى حربًا أخرى في الشرق الأوسط، بوصفنا أتباع يسوع المسيح، فقد أمرنا في الكتاب المقدس أن نصلي من أجل السلام وأن نكون صانعي سلام، لذلك نحن نصلي بحرارة من أجل السلام والاستقرار، ومع ذلك في نفس الوقت، نعتبر النظام الإيراني شرًا محضًا، مصمماً على تصدير ثورة الموت والدمار في مخطط شرير لإقامة خلافة عالمية.

لا يمكن السماح لملالي إيران بترويع أو غزو جيرانهم، كما يجب على أي شخص مهتم بالسلام أن يعترض على النظام في إيران، وهذا أحد الأسباب التي أتت بها إلى المملكة العربية السعودية – لتشجيع إقامة علاقات استراتيجية أوثق بين حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي وشعب وقادة المملكة العربية السعودية.

الأمر المشجع بشكل خاص هو أن هذا ليس مجرد خطاب، ولي العهد يتخذ إجراءات جريئة ومحددة، حيث أطلقت الحكومة العديد من رجال الدين المتطرفين الذين اعتادوا الوعظ في المساجد السعودية لكنها رفضت تغيير طرقهم، معظم الأميركيين لا يعرفون هذا، لكن هذا إصلاح مهم للغاية، كما سافر ولي العهد إلى مصر في أوائل عام 2018 والتقى بالبابا القبطي الأرثوذكسي البابا تواضروس داخل الكنيسة الرئيسية في القاهرة، ثم سافر إلى لندن والتقى برئيس أساقفة كانتربري الأنجليكانية.

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ولي العهد محمد بن سلمان يسعى من أجل التطوير

في نوفمبر من العام الماضي، استقبل ولي العهد وفدي من الزعماء المسيحيين الإنجيليين الأمريكيين إلى قصره بالرياض، حيث كانت هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 300 عام التي يتم فيها دعوة القادة المسيحيين لإجراء مناقشات في القصر، لقد كانت أخبار الصفحات الأولى في كل صحيفة في المملكة، كما احتلت عناوين الصحف الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

وقال روزنبرغ “أخبرت ولي العهد عندما التقينا لأول مرة أن وفدنا من الزعماء الإنجيليين لا يبحثون عن صورة فوتوغرافية، بل عن صداقة طويلة الأمد حتى نتمكن من مناقشة القضايا الصريحة ذات الاهتمام المشترك، إلى رصيده، أخذ ذلك بجدية، لقد عقدنا مع فريقنا اجتماعات ومحادثات منتظمة مع كبار المسؤولين السعوديين على مدى الأشهر التسعة الماضية، وبعد ذلك بدعوة من صاحب السمو الملكي عدنا للقيام بزيارة المتابعة معه ومع دائرته الداخلية في جدة”.

كل هذه علامات إيجابية للغاية على العلاقات بين الأديان والاعتدال، ومما يشجعني إلى أي مدى ذهب ولي العهد في مثل هذا الوقت القصير، لقد فتحت إصلاحات ولي العهد آفاقاً جديدة للحوار، ما الذي تعتقد أنه ينبغي على الأديان الكبرى في العالم القيام به لتعزيز الحوار حول السلام، مع التقدم نحو عالم متسامح؟

روزنبرغ: المملكة العربية السعودية لفترة طويلة، كانت مملكة مغلقة، محظورة على معظم الزوار، لكن هذا يتغير، يعترف ولي العهد بالأخطاء التي ارتكبتها المملكة في الماضي، مثل الإغلاق المفرط على بقية العالم.

لنكن صادقين – هذا لن يكون سهلاً، هناك حاجة إلى الكثير من الإصلاحات، سيستغرق الأمر بعض الوقت للتنفيذ بشكل صحيح، وهناك الكثير ممن يحاولون إحباط هذه الإصلاحات، لكنني أعتقد أن رؤية ولي العهد 2030 تأخذ المملكة في الاتجاه الصحيح، لقد شجعتني التقدم الهائل الذي يحرزه بالفعل، وأنا متفائل تمامًا بشأن مستقبل المملكة، جزئياً لأنني أتيحت لي الفرصة لرؤية التغييرات والتحدث إلى ولي العهد عنها عن كثب.

مظاهر تطوير المملكة العربية السعودية

أحد أهم الإصلاحات القادمة ، في رأيي ، هو أن ولي العهد سيوفر التأشيرات السياحية لأول مرة، وهذا يعني أنه يريد فتح المملكة للسياح والمستثمرين الأجانب، هذا جيد إذا كان السياح والمستثمرون يرون فعلاً أن المملكة العربية السعودية تتغير – ليست مثالية، بالتغيير نحو الأفضل – إذا رأوا تغييراً إيجابياً، متفائلاً، إذا كانوا مرحب بهم وآمنين ومكرمين في أفضل تقاليد الضيافة العربية، فإن السماء هي الحد الأقصى للمملكة.

بصفتي تابعا ليسوع المسيح، أمرت في الكتاب المقدس أن أحب جارتي وأن أصلي من أجل جيراني، لهذا السبب قبلت دعوة ولي العهد للمجيء العام الماضي ومرة ​​أخرى هذا العام، على الرغم من الانتقادات الموجهة إلى المملكة. السعودية جاري، أريد الأفضل لشعب وقادة هذه المملكة، نعم، أرى المشاكل أنا لست أعمى عن الأخطاء ولا عن الانتقادات، لكنني أيضًا أرى تقدمًا حقيقيًا، وأود أن أشيد بالمملكة على جميع الإصلاحات الجيدة التي تقوم بها، حتى مع حثك بكل احترام على إجراء إصلاحات أكثر جرأة.